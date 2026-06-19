O čemu će biti reči i kakav je plan studentskog protesta u Novom Sadu 20. juna

Luftika pre 10 sati
O čemu će biti reči i kakav je plan studentskog protesta u Novom Sadu 20. juna

Protestno okupljanje koje su najavili studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu biće održano u subotu, 20. juna.

Građani su pozvani da dođu na takozvani turbo kružni tok, na ukrštanju Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara. Program počinje već od 14.30 časova, kada će biti postavljeni štandovi zborova građana, kao i radne jedinice „Student u svakom selu“. Iako je prethodno bilo najavljeno da će glavni deo programa početi u 17.30 časova, jedna od studentkinja za N1 je izjavila da je u planu i protestna šetnja, te da se govori očekuju od 18 časova. O čemu će biti reči?
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