Sutra veliki studentski skup

Novi Sad – Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu sutra organizuju veliki skup na turbo kružnom toku, na raskrsnici Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara.

Od 14.30 časova na toj lokaciji biće postavljeni štandovi zborova građana i radne jedinice „Student u svakom selu“. Glavni program počinje u 17.30 časova za kada su najavljeni govori o slobodi medija, izbornim uslovima i problemima sa policijom. Planirano je da se skup završi pre mraka, zbog, kako su naveli studenti, ranijih iskustava i bezbednosnih razloga. Studenti su na društvenim mrežama objavili i savete kako da sebi pomognete i pripremite se za topao dan koji