Danas toplo, sa temperaturama do 33 stepena

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Danas toplo, sa temperaturama do 33 stepena

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca, a popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža dnevna temperatura biće od 11 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišom dnevnom temperaturom oko 31 stepen. Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 stepeni, a dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, početkom sledeće
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