Terzić: Iskristalisale su se neke stvari

Zoran Terzić je posle pobede nad Dominikanskom Republikom bio pun pozitivnih utisaka, a u izjavi za OSSRB rekao je da su se mnoge stvari iskristalisale i najavio dolazak Maje Ognjenović i Tijane Bošković već naredne nedelje, na praktično početak priprema za EP. „Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno.

Neke stvari koje ponavljamo stalno, koje radimo na treningu, polako dolaze na svoje mesto. E sad, kažem polako, naravno… Nije to onom brzinom kojom bih ja voleo da bude, ali dobro, za sad ide to kako treba.“ Terzić se potom osvrnuo na samu selekciju ekipu i dodao da su mu mnoge stvari jasnije posle turnira na Filipinima. „Ono što je važno, znaju se igrači koji jesu i koji nisu za ovu reprezentativnu priču. Oni koji mogu da igraju utakmice na nekom visokom nivou i