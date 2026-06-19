Terzić: Iskristalisale su se neke stvari

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Igor Jagličić
Terzić: Iskristalisale su se neke stvari

Zoran Terzić je posle pobede nad Dominikanskom Republikom bio pun pozitivnih utisaka, a u izjavi za OSSRB rekao je da su se mnoge stvari iskristalisale i najavio dolazak Maje Ognjenović i Tijane Bošković već naredne nedelje, na praktično početak priprema za EP. „Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno.

Neke stvari koje ponavljamo stalno, koje radimo na treningu, polako dolaze na svoje mesto. E sad, kažem polako, naravno… Nije to onom brzinom kojom bih ja voleo da bude, ali dobro, za sad ide to kako treba.“ Terzić se potom osvrnuo na samu selekciju ekipu i dodao da su mu mnoge stvari jasnije posle turnira na Filipinima. „Ono što je važno, znaju se igrači koji jesu i koji nisu za ovu reprezentativnu priču. Oni koji mogu da igraju utakmice na nekom visokom nivou i
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Anja i Nina vodile Srbiju do maksimalnog trijumfa

Anja i Nina vodile Srbiju do maksimalnog trijumfa

Sputnik pre 14 minuta
"Zna se ko je za reprezentaciju, a ko ne - iskristalisala se ekipa, uz 'babe' koje treba da dođu" VIDEO

"Zna se ko je za reprezentaciju, a ko ne - iskristalisala se ekipa, uz 'babe' koje treba da dođu" VIDEO

B92 pre 9 minuta
Odbojkašice Srbije savladale Dominikansku Republiku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije savladale Dominikansku Republiku u Ligi nacija

Serbian News Media pre 44 minuta
"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

Mondo pre 58 minuta
Odbojkašice Srbije nadigrale Dominikansku republiku: Druga maksimalna pobeda u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije nadigrale Dominikansku republiku: Druga maksimalna pobeda u Ligi nacija

Dnevnik pre 2 sata
Prekinut niz od pet poraza, Srbija bolja od Dominikanske republike

Prekinut niz od pet poraza, Srbija bolja od Dominikanske republike

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

tijana boskovicMaja ognjenoviczoran terzić

Sport, najnovije vesti »

Hakimi nakon odluke Apelacionog suda: „Jedva čekam suđenje, konačno ću moći da govorim“

Hakimi nakon odluke Apelacionog suda: „Jedva čekam suđenje, konačno ću moći da govorim“

Danas pre 14 minuta
Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Partizanu od Sterlinga Brauna 530.000 dolara!

Partizanu od Sterlinga Brauna 530.000 dolara!

Sportske.net pre 9 minuta
Raspored Mundijala (9. dan): Popravni ispit za Brazil, na programu četiri meča

Raspored Mundijala (9. dan): Popravni ispit za Brazil, na programu četiri meča

Danas pre 39 minuta
Nemanja Rnić analizirao novog špica Partizana: „Poznavajući njega, verujem da je fokusiran maksimalno i željan dokazivanja!“…

Nemanja Rnić analizirao novog špica Partizana: „Poznavajući njega, verujem da je fokusiran maksimalno i željan dokazivanja!“

Hot sport pre 13 minuta