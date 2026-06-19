Politico: Prokišnjavao krov Evropskog saveta tokom samita EU

Krov Evropskog saveta počeo je da prokišnjava nakon što je počela da pada kiša ove večeri u Briselu, javlja reporter briselskog Politica koji prati samit Evropske unije. "Upozorenje na curenje informacija, ali ne novinarske vrste, na veliko razočaranje (mokrih) novinara.

Nakon vrelog dana u Briselu, počela je kiša, a uz to je voda počela da kaplje kroz visoku staklenu plafonsku konstrukciju zgrade Evropskog saveta na neke od stolova ispod", navodi Politiko. Briselski portal je uz ovu vest objavio i fotografiju dve plastične posude koje bi trebalo da skupljaju kišu koja prolazi kroz krov ove institucije Evropske unije. U Briselu se danas i sutra održava samit Evropske unije, a lideri država članica EU razgovaraće o evropskoj