Na današnji dan, 20. jun

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 20. jun

Danas je subota, 20. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1459 - Padom Smedereva, prestala je da postoji Srpska despotovina, odnosno srednjovekovna srpska država i započela je direktna turska vlast. 1597 - Umro je holandski polarni istraživač Vilhelm Barenc, zarobljen na brodu okovanom ledom, dok je pokušavao da pronađe severoistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Pethodno je i 1584. i 1594. predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medveđe ostrvo, zapadnu obalu Nove Zemlje i more nazvano
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