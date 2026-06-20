Najskuplji stan u Srbiji prodat je za 2,6 miliona evra

NIN pre 4 sati  |  Beta
Najskuplji stan u Srbiji prodat je za 2,6 miliona evra
Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla je približno dve milijarde evra, što predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti, saopštio je danas Republički geodetski zavod (RGZ). "Od tog iznosa, 337,9 miliona evra odnosi se na delimično regulisano tržište. U prva tri meseca 2026. godine zaključeno je ukupno 30.795 kupoprodajnih ugovora. Podaci za prvi kvartal pokazuju rast
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