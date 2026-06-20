U Kragujevcu danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

RTK pre 29 minuta
U Kragujevcu danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu danas sunčano i toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura oko 33 stepena. Narednih dana se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stepena. U ponedeljak moguća pojava pljuskova sa grmljavinom.
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