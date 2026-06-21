Frančesko Banjaja pobedio u sprint trci u Češkoj

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Frančesko Banjaja pobedio u sprint trci u Češkoj

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Češke u Moto GP šampionatu.

Banjaja je na stazi u Brnu došao do prve pobede ove sezone u sprint trkama vremenom 18.55,527 minuta. Drugi je bio vozač Trekhausa Ai Ogura, koji je zaostao 0,241 sekund iz Banjaje. Aktuelni šampion Mark Markez iz Dukatija zauzeo je treće mesto sa 0,794 sekunde razlike u odnosu na pobednika sprinta. Fabio di Đanantonio je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Horhe Martin, Raul Fernandez, Enea Bastijanini, Fermin Aldeger i Bred Binder. Glavna
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