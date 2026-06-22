Starmer podneo ostavku

Biznis.rs pre 39 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Starmer podneo ostavku

Tranzicija vlasti u Velikoj Britaniji

Šef britanske vlade Kir Starmer (Keir Starmer) saopštio je da se povlači sa pozicije premijera i lidera Laburističke partije, nakon što je prihvatio da njegova stranka smatra da on nije najbolja osoba da je vodi na narednim izborima. U oproštajnom govoru rekao je da mu je dolazak na mesto premijera bio „najponosniji trenutak života“, ali je naglasio da je nasledio Laburističku partiju koja je bila „politički, finansijski i moralno bankrotirala“, i da je godinama
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