MUP upozorava na novu SMS prevaru

Pressek pre 1 sat  |  foto:pixabay/StockSnap
MUP upozorava na novu SMS prevaru

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novi modalitet fišing prevare koji se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka građana.

Građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu „obnovu“ ili podneti zahtev za novu karticu. Poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva. Iako je reč o novom modalitetu prevare, znakovi upozorenja ostaju isti: poruka stiže sa sumnjivog ili stranog broja; sadrži
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