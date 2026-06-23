MUP upozorana na novu SMS prevaru

Stav.life pre 3 sata  |  STAV
MUP upozorana na novu SMS prevaru

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas građane na novi modalitet fišing prevare koji se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka građana.

Građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu „obnovu“ ili podneti zahtev za novu karticu. Ova porukada sadrži link ka lažnoj stranici. MUP je na Instagramu pojasnio da poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva. Iz MUP-a apeluju na građane d ne otvarju
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