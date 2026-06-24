U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom
Beta pre 4 sati
Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole.
Zaražen je lekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.
Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
Ministarstvo navodi da je rizik od zaraze za opštu evropsku populaciju nizak.
Svetska zdravstvena organizacije saopštila je da je prvog meseca epidemije ebole u Kongu, tokom koje je umrlo 267 a zarazilo se više od 1.000 osoba, potvrđen veći broj slučajeva u odnosu na sve ranije epidemije.
(Beta, 24.06.2026)