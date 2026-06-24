U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom

Beta pre 4 sati

 Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole.

Zaražen je lekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.

Ministarstvo navodi da je rizik od zaraze za opštu evropsku populaciju nizak.

Svetska zdravstvena organizacije saopštila je da je prvog meseca epidemije ebole u ​​Kongu, tokom koje je umrlo 267 a zarazilo se više od 1.000 osoba, potvrđen veći broj slučajeva u odnosu na sve ranije epidemije.

(Beta, 24.06.2026)

Povezane vesti »

Bolest se širi: Prvi slučaj u Francuskoj, zarazio se lekar

Bolest se širi: Prvi slučaj u Francuskoj, zarazio se lekar

B92 pre 1 sat
Prvi slučaj ebole potvrđen u Francuskoj: Lekar se zarazio u Demokratskoj Republici Kongo

Prvi slučaj ebole potvrđen u Francuskoj: Lekar se zarazio u Demokratskoj Republici Kongo

Newsmax Balkans pre 2 sata
U Francuskoj potvrđen prvi slučaj ebole: Zaražen lekar koji se vratio iz Konga

U Francuskoj potvrđen prvi slučaj ebole: Zaražen lekar koji se vratio iz Konga

Euronews pre 4 sati
Potvrđen prvi slučaj ebole u Francuskoj

Potvrđen prvi slučaj ebole u Francuskoj

Radio 021 pre 3 sata
Ebola stigla u Evropu, prvi slučaj zabeležen u Francuskoj

Ebola stigla u Evropu, prvi slučaj zabeležen u Francuskoj

Sputnik pre 4 sati
Evropska država u panici: Prvi slučaj ebole potvrđen, zdravstvene službe hitno reagovale

Evropska država u panici: Prvi slučaj ebole potvrđen, zdravstvene službe hitno reagovale

Večernje novosti pre 3 sata
Prvi slučaj ebole u evropskoj zemlji: Zaraza otkrivena kod lekara, u žarištu epidemije više od 1.000 obolelih

Prvi slučaj ebole u evropskoj zemlji: Zaraza otkrivena kod lekara, u žarištu epidemije više od 1.000 obolelih

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

virus eboleSvetska zdravstvena organizacijaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Lavrov: SAD žele da kupe evropski deo Severnog toka

Lavrov: SAD žele da kupe evropski deo Severnog toka

RTV pre 18 minuta
Putin: Ruska avio-tehnika nadmašila zapadne ekvivalente

Putin: Ruska avio-tehnika nadmašila zapadne ekvivalente

Sputnik pre 2 minuta
Kako velike tehnološke kompanije menjaju novinarstvo

Kako velike tehnološke kompanije menjaju novinarstvo

N1 Info pre 2 minuta
"Nećemo se povući iz Libana" Izraelski ministar ponovo prkosi Americi: "200.000 ljudi se neće vratiti"

"Nećemo se povući iz Libana" Izraelski ministar ponovo prkosi Americi: "200.000 ljudi se neće vratiti"

Blic pre 13 minuta
Tramp kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu; Grosi tvrdi da će inspektori posetiti iranska nuklearna postrojenja

Tramp kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu; Grosi tvrdi da će inspektori posetiti iranska nuklearna postrojenja

NIN pre 18 minuta