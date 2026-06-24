Ebola stigla u Evropu: Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze

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Ebola stigla u Evropu: Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze

Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole.

Zaražen je lekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu. Ministarstvo navodi da je rizik od zaraze za opštu evropsku populaciju nizak. Svetska zdravstvena organizacije saopštila je da je prvog meseca epidemije ebole u ​​Kongu, tokom koje je umrlo 267 a zarazilo se više od 1.000 osoba, potvrđen veći broj slučajeva u
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