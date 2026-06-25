Udes u centru Beograda: Motociklista teško povređen

Motociklista star 32 godine teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi u Pariskoj ulici u Beogradu i prevezen je na Vojnomedicinsku akademiju, saopštila je Hitna pomoć.

Muškarac star 32 godine teško je povređen kada je kao motociklista oboren u nesreći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u Pariskoj ulici prema Zmaja od noćaja, a povređeni muškarac prevezen je na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 115 puta, a od toga je 14 intervencija obavljeno na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari.