Usvojen rebalans budžeta Beograda za 2026.

Ekapija pre 1 sat
Usvojen rebalans budžeta Beograda za 2026.

(Foto: Print screen / Google maps) Skupština Grada Beograda na današnjoj sednici usvojila je Odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu i izmenu Odluke o budžetu za 2026. godinu.

Rebalansom budžeta za tekuću godinu utvrđena su sredstva od 202.155.731.190 dinara. Odbornici Skupštine grada doneli su na današnjoj sednici devet planova detaljne regulacije za delove Zvezdare, Novog Beograda, Čukarice, Palilule, Vračara, Zemuna i Voždovca, kao i nekoliko izmena i dopuna postojećih planova detaljne regulacije. Na sednici je odlučeno i da će se raditi desetak novih planova ili izmena postojećih planova regulacije za delove Voždovca, Novog Beograda,
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