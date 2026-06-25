Prosečna neto zarada 121.805 dinara u aprilu

Politika pre 2 sata
Prosečna neto zarada 121.805 dinara u aprilu

Neto prosečna zarada je veća za 11,6 odsto nominalno, odnosno za 8,6 odsto realno u periodu od januara do aprila ove godine, u odnosu na isti period lane

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila je 121.805 dinara u aprilu mesecu 2026. godine, dok je bruto obračunata iznosila 168.008 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Rast bruto zarada u periodu januar-april 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,5 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,6 odsto nominalno, odnosno za 8,6 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom
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