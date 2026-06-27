Iz Kragujevca studenti u blokadi krenuli na Vidovdanski marš do Kraljeva

Beta pre 2 sata

 Studenti u blokadi iz Kragujevca, posle okupljanja ispred Prirodno-matematičkog fakulteta oko podne (PMF) i 16-minutne tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, krenuli su na Vidovdanski marš do Kraljeva gde će sutra biti održan protest "Sve se vidi na Vidovdan".Studenti, kao i drugi građani koji se priključe maršu, treba da stignu u Kraljevo sutra u 16 i 30 sati.

Svi koji budu pešačili preći će ukupno oko 60 kilometara.

"Prošle godine smo koracima spajali gradove, ljude i ideje. Na tom putu su nastala prijateljstva, uspomene i trenuci koje i danas prepričavamo. Za Vidovdan se vraćamo tamo gde je sve počelo. Ako želiš da budeš deo još jedne priče koja će se dugo pamtiti - pridruži nam se u šetnji ka Kraljevu", napisali su na Instagramu studenti u blokadi.

Oni su se peške uputili ka Korićanima, Dragobraći i Vučkovici, gde će imati kraće pauze.

U Knić treba da stuignu u 17. 35 gde će napraviti pauziu do 18.00 časova.

U 21.10 treba da stignu u Bresnicu, gde nameravaju da prenoće.

Sutra će pešačenje biti nastavljeno od 9.00 ujutru. Ide se u Mrčajevce, Tavnik, Lađevce i Adrane, a dolazak u Kraljevo je predviđen za 16. 30 časova.

 

 

(Beta, 27.06.2026)

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