Sunčano i toplo vreme: Temperatura do 38 stepeni

Newsmax Balkans pre 42 minuta  |  Newsmax Balkans
Sunčano i toplo vreme: Temperatura do 38 stepeni

U Srbiji će u subotu, 27. juna biti sunčano i toplo, a posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni vetar, a očekivane temperature su od 16 do 38 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni, navodi RHMZ. Toplo vreme sa temperaturama do 39 stepeni zadržaće se do srede kada se očekuje promena vremena u celoj zemlji sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature.
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