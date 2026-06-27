Vučić najavio ostavku na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Vučić najavio ostavku na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 27. juna ostavku, ne precizirajući kad će je podneti.

Na mitingu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu, Vučić je, pred više hiljada pristalica, rekao da će "još samo nekoliko nedelja biti predsednik". "Ovo su moji poslednji dani i nedelje na mestu predsednika Republike. Tada podnosim ostavku. Rekao sam rukovodstvu SNS-a, da ću na predstojećim izborima pomoći da dobijemo narodno poverenje u naredne četiri godine", izjavio je on. Najavio je i da će lista oko naprednjaka na parlamentarnim izborima nositi
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