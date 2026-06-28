Vučić posetio manastir Ravanica

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić posetio manastir Ravanica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio manastir Ravanica.

Tanjug/Jadranka Ilić Njega su u manastiru Ravanica dočekali patrijarh srpski Porfirije, ministri Adrijana Mesarović, Milica Đurđević Stamenkovski, predsednik SNS Miloš Vučević, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milan Dodik i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević. Predsednik je prethodno na Pasuljanskim livadama prisustvovao prikazu gađanja iz novih sredstava i sistema Vojske
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