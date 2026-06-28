Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" danas u Kraljevu: Objavljeni program i mapa

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs, Danas
Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" danas u Kraljevu: Objavljeni program i mapa

Studenti u blokadi danas, 28. juna u Kraljevu organizuju pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Centralni deo programa počeće u 18 časova na Trgu srpskih ratnika, dok će tokom popodneva biti organizovani prateći sadržaji na više lokacija u gradu. Od 11 do 14 časova u Parku Svetog Save biće postavljen štand za decu. Sajamski deo protesta planiran je od 14 do 17 sati na više lokacija - Lidl vojno naselje, plato ispred opštine, Trg srpskih ratnika i Sportska hala Ribnica. Nakon toga, uslediće centralni deo programa od 18 časova na Trgu srpskih ratnika. Zbog
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