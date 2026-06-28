Pad aviona kod Nansija, poginulo 11 osoba

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Pad aviona kod Nansija, poginulo 11 osoba

NANSI - Jedanaest osoba poginulo je danas kada se mali avion srušio u mestu Tomblen, u blizini Nansija, na severoistoku Francuske, saopštila je prefektura departmana Mert i Mozel.

Prema navodima francuskih vlasti, avion je poleteo jutros sa aerodroma Nansi-Ese, a srušio se u mestu Tomblen, nedaleko od Nansija, preneo je Figaro. Avion je, kako se navodi, prevozio grupu padobranaca koji su planirali da izvode skokove na jednoj manifestaciji. Vlasti su pozvale građane da obavezno izbegavaju područje kako bi spasilačke službe i policija imale nesmetan pristup mestu nesreće. Na mesto nesreće trebalo bi da dođe i francuski ministar unutrašnjih
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