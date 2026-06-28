SAD izvršile dodatne napade na Iran

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države izvršile su dodatne napade na Iran, gađajući različite lokacije, uključujući vojnu infrastrukturu za nadzor, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

"Snage Centralne komande (CENTCOM) pokrenule su napade kao direktan odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova", navodi se u saopštenju Centralne komande na platformi X. Ističe se da je nakon američkih udara na Iran u petak, kao odgovora na iranski napad na brod "Ever Lavli", Teheranu data prilika da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali da je odlučio da to ne učini kada su iranske snage lansirale dron koji je pogodio brod "Kiku" u subotu