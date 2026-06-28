Rusija: Zapaljena velika rafinerija

Vreme pre 2 sata
Rusija: Zapaljena velika rafinerija

Ukrajina je danas zapalila veliku rafineriju nafte na jugu Rusije, pri čemu su poginule najmanje dve osobe, saopštile su ruske vlasti

Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar u rafineriji u Slavjansku na Kubanju, saopštio je regionalni lider Venijamin Kondratjev. Takođe je saopšteno da je u Slavjansku poginula jedna osoba, a jedna povređena u obližnjem selu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev izveo napad, kao i da je druga ruska rafinerija u Jaroslavskoj oblasti, oko 700 kilometara od ukrajinske granice, pogođena tokom noći. „Večeras su naše ‘sankcije
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