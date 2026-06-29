Studenti odbacuju kritike zbog govora poslanice u Kraljevu

„Poruke koje se šalju sa studentskih skupova su sada već evidentno regionalno uslovljene", profesor Vranić za „Vreme"

Pojavljivanje narodne poslanice Jelene Pavlović, nekadašnje članice pokreta „Mi – Snaga naroda“ Branimira Nestorovića, među govornicima na studentskom protestu „Sve se vidi na Vidovdan“ u Kraljevu izazvalo je različite reakcije u javnosti. Govor poslanice predstavlja presedan u dosadašnjem toku studentskih protesta, budući da do sada nijedan narodni poslanik nije govorio na studentskim skupovima. Tokom prethodnih godinu i po dana studenti su insistirali da njihov