Na današnji dan, 30. jun

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 30. jun

Danas je utorak, 30. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1470 – Rođen je francuski kralj Šarl VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine. Pod pritiskom plemstva započeo je 1494. ratove za osvajanje Italije, okončane šest decenija kasnije. Privremeno je osvojio Napuljsku kraljevinu, a njegovi pohodi na Italiju imali su značajan kulturni uticaj na Francusku. 1520 – U Tenočtitlanu, na mestu današnjeg Meksiko Sitija, u španskom zarobljeništvu ubijen je deveti astečki vladar Montezuma. Španski osvajač Ernan Kortez
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