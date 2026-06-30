Bivši igrači Mančestera šokirani daju podršku Nemanji Vidiću

Legende Mančester junajteda Dimitar Berbatov i Patris Evra pružili su podršku nekadašnjem saigraču Nemanji Vidiću na Instagramu nakon što je on pitao institucije da li i dalje treba da se plaši za sopstvenu bezbednost po objavljivanju skaj poruka u kojima se vidi da je Slaviša Kokeza 2020. angažovao kriminalce da ga fizički napadnu. „Sa tobom smo moj brate. Ostani jak. Jednog dana učinićeš fudbal boljim“, napisao je Berbatov ispod Vidićevog videa koji je preveden i