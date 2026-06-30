Kragujevac među najtoplijima sa 37 stepeni

RTK pre 19 minuta
Kragujevac među najtoplijima sa 37 stepeni

U tri grada u Srbiji – na Paliću, u Kikindi i Zrenjaninu, danas je u 13 časova izemereno 40 stepeni.

Po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 38 stepeni je izmereno u Somboru, Novom Sadu, Banatskim Karlovcima i Sremskoj Mitrovici, a stepen manje u Kragujevcu, Beogradu i Valjevu. Manje od 30 stepeni jedino je izmereno u Sjenici – 29 i na Kopaoniku, 24 stepena. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će već danas u pojedinim predelima Srbije doći do prethodnice oblačnosti bez pada temperature, pre svega u istočnim i južnim krajevima, a da će
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