Kragujevac među najtoplijima sa 37 stepeni

U tri grada u Srbiji – na Paliću, u Kikindi i Zrenjaninu, danas je u 13 časova izemereno 40 stepeni.

Po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 38 stepeni je izmereno u Somboru, Novom Sadu, Banatskim Karlovcima i Sremskoj Mitrovici, a stepen manje u Kragujevcu, Beogradu i Valjevu. Manje od 30 stepeni jedino je izmereno u Sjenici – 29 i na Kopaoniku, 24 stepena. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će već danas u pojedinim predelima Srbije doći do prethodnice oblačnosti bez pada temperature, pre svega u istočnim i južnim krajevima, a da će