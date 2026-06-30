Studenti poručili Nemanji Vidiću: Stojimo uz tebe

Vreme pre 3 sata
Studenti poručili Nemanji Vidiću: Stojimo uz tebe

Studenti su istakli da je Nemanja Vidić dokaz da se čovek meri onim što je spreman da izgubi za dobro drugih

Studenti u blokadi Elektrotehničkog fakulteta uputili su u utorak podršku fudbaleru Nemanji Vidiću, nakon što je KRIK objavio da su angažovani kriminalci da ga napadnu. Studenti su istakli da Vidić nije samo legenda fudbala. „Nemanja, ovo nije zahvalnost koja staje u par rečenica. Ti nisi samo legenda fudbala. Ti si dokaz da se čovek meri onim što je spreman da izgubi za dobro drugih, a ne onim što je spreman da dobije ćutanjem za sebe. Nama ne treba bolji primer
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