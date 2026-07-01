Jeep priprema nove modele za Evropu

Američko ime koje se stvara u Evropi predstavlja plan kojim do 2030. godine namerava da ojača svoju prisutnost na kontinentu, a koji uključuje uvođenje modela Recon iz SAD-a, dva nova mala SUV-a te modela srednje veličine koji će se proizvoditi u Kini u saradnji s Dongfengom.

Stellantis jača svoje veze s Kinom kroz novi globalni model koji će postati perjanica Jeepove evropske ponude. Vozilo će biti bazirano na višenergetskoj platformi kineskog proizvođača Dongfenga, verovatno s plug-in hibridnim pogonom ili onim s produženim dometom. U Jeepu ne brinu zbog zajedničkog hardvera te ističu da će stil, formula proizvoda i 4x4 iskustvo biti stoprocentno njihovi. Fabio Catone, koji vodi marke Jeep, Ram i Dodge u Evropi, uporedio je to s