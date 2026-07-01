Jeep priprema nove modele za Evropu

Auto blog pre 1 sat  |  Index.hr / Carscoops.com
Jeep priprema nove modele za Evropu

Američko ime koje se stvara u Evropi predstavlja plan kojim do 2030. godine namerava da ojača svoju prisutnost na kontinentu, a koji uključuje uvođenje modela Recon iz SAD-a, dva nova mala SUV-a te modela srednje veličine koji će se proizvoditi u Kini u saradnji s Dongfengom.

Stellantis jača svoje veze s Kinom kroz novi globalni model koji će postati perjanica Jeepove evropske ponude. Vozilo će biti bazirano na višenergetskoj platformi kineskog proizvođača Dongfenga, verovatno s plug-in hibridnim pogonom ili onim s produženim dometom. U Jeepu ne brinu zbog zajedničkog hardvera te ističu da će stil, formula proizvoda i 4x4 iskustvo biti stoprocentno njihovi. Fabio Catone, koji vodi marke Jeep, Ram i Dodge u Evropi, uporedio je to s
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Kontroverzni električni Ferrari Luce odmah rasprodat u Kini

Kontroverzni električni Ferrari Luce odmah rasprodat u Kini

Auto blog pre 9 sati
Polestar više neće moći da prodaje automobile u SAD

Polestar više neće moći da prodaje automobile u SAD

Auto blog pre 5 dana
Amerika zatvara vrata poznatom automobilskom brendu: Kina i Rusija - stop!

Amerika zatvara vrata poznatom automobilskom brendu: Kina i Rusija - stop!

B92 pre 5 dana
Od Norveške do Etiopije: Zemlje koje predvode električnu revoluciju

Od Norveške do Etiopije: Zemlje koje predvode električnu revoluciju

B92 pre 5 dana
Maserati traži spas u Kini

Maserati traži spas u Kini

Vrele gume pre 5 dana
Nekada omiljeni porodični automobili nestaju sa tržišta, a razlog je jednostavan

Nekada omiljeni porodični automobili nestaju sa tržišta, a razlog je jednostavan

B92 pre 7 dana
Manje automobila, veća zarada: Porsche otkrio novi plan za budućnost

Manje automobila, veća zarada: Porsche otkrio novi plan za budućnost

B92 pre 7 dana

Ključne reči

KinaJeep

Automobili, najnovije vesti »

Jeep priprema nove modele za Evropu

Jeep priprema nove modele za Evropu

Auto blog pre 1 sat
Jaguar XJ220 by Callum Designs (dopunjeno)

Jaguar XJ220 by Callum Designs (dopunjeno)

Auto blog pre 1 sat
Šef Honde otkrio da je dogovor s Nissanom blizu

Šef Honde otkrio da je dogovor s Nissanom blizu

Auto blog pre 1 sat
Novi BMW X5 i zvanično

Novi BMW X5 i zvanično

Auto blog pre 1 dan
Legendarni “Stojadin” se vratio kao opasna električna zver: Pogledajte kako izgleda nova Zastava 102 e

Legendarni “Stojadin” se vratio kao opasna električna zver: Pogledajte kako izgleda nova Zastava 102 e

Auto blog pre 3 sata