OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula

Danas pre 7 sati  |  RTS
OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK – Office of Foreign Assets Control) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije još 30 dana.

Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte, prenosi RTS. „Upravo smo obavešteni od strane OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana – do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi“, objavila je na Instagramu ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović. Da podsetimo, NIS je 26. juna Ministarstvu
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