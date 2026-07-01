Selektor Švedske Poter: Protiv Francuske morate da budete savršeni

Selektor Švedske Grejem Poter rekao je posle poraza od Francuske u osmini finala Svetskog prvenstva da bi njegov tim morao da odigra savršenu utakmicu kako bi imao šansu protiv jednog od glavnih favorita za titulu. "Morali smo da budemo savršen, a čak i da jesmo, nisam siguran da bi to bilo dovoljno, ako ćemo biti potpuno iskreni, jer je protivnik bio na izuzetno visokom nivou", rekao je Poter. Švedska je u Njujorku poražena od Francuske 0:3, u šesnaestini finala