Selektor Švedske Poter: Protiv Francuske morate da budete savršeni

Kurir pre 10 minuta
Selektor Švedske Poter: Protiv Francuske morate da budete savršeni
Selektor Švedske Grejem Poter rekao je posle poraza od Francuske u osmini finala Svetskog prvenstva da bi njegov tim morao da odigra savršenu utakmicu kako bi imao šansu protiv jednog od glavnih favorita za titulu. "Morali smo da budemo savršen, a čak i da jesmo, nisam siguran da bi to bilo dovoljno, ako ćemo biti potpuno iskreni, jer je protivnik bio na izuzetno visokom nivou", rekao je Poter. Švedska je u Njujorku poražena od Francuske 0:3, u šesnaestini finala
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