Irska preuzima predsedavanje Savetom EU

Radio 021 pre 10 minuta  |  Tanjug
Irska preuzima predsedavanje Savetom EU

Irska će od danas po osmi put preuzeti predsedavanje Savetom EU, uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu EU. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U programu irskog predsedavanja navodi se da se Evropska unija suočava sa "nestabilnim i duboko izazovnim globalnim okruženjem", uključujući rat u Ukrajini, krize na Bliskom istoku, visoke cene energenata i pojačane geopolitičke tenzije, zbog čega će prioritet biti brže i usklađeno donošenje odluka u okviru tri stuba - konkurentnost, vrednosti i bezbednost, navodi se na zvaničnoj internet stranici irskog predsedavanja "Ireland2026". Pod sloganom "Snaga kroz
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