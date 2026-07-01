Danas oblačno i nestabilno, do 35 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području ujutro i pre podne biti i pojačan. Najniža temperatura biće od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac, a moguće su i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih