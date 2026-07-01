Danas oblačno i nestabilno, do 35 stepeni

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Danas oblačno i nestabilno, do 35 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području ujutro i pre podne biti i pojačan. Najniža temperatura biće od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac, a moguće su i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas malo svežije u Novom Sadu uz moguće pljuskove

Danas malo svežije u Novom Sadu uz moguće pljuskove

Radio 021 pre 10 minuta
Oblačno i nestabilno, izlazimo iz "crvene zone" - temperatura do 35 stepeni

Oblačno i nestabilno, izlazimo iz "crvene zone" - temperatura do 35 stepeni

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza za 1. jul: Paklene vrućine prepodne, pa konačno rashlađenje

Vremenska prognoza za 1. jul: Paklene vrućine prepodne, pa konačno rashlađenje

Mondo pre 2 sata
Danas promenljivo i nestabilno, moguće i grmljavinske oluje: Veoma sparno, temperatura do 35

Danas promenljivo i nestabilno, moguće i grmljavinske oluje: Veoma sparno, temperatura do 35

Telegraf pre 2 sata
U Srbiji danas oblačno i nestabilno, manji pad temperature

U Srbiji danas oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji danas oblačno i nestabilno, temperature do 35 stepeni

U Srbiji danas oblačno i nestabilno, temperature do 35 stepeni

Insajder pre 0 minuta
Srđan Valjarević: Ovo je mojih prvih najboljih 10 romana na našem jeziku

Srđan Valjarević: Ovo je mojih prvih najboljih 10 romana na našem jeziku

Velike priče pre 15 minuta
Svađa ispred dragstora

Svađa ispred dragstora

Danas pre 15 minuta
Mnogo radnika na otvorenom, porast toplotnog stresa kod dece: Šta novi podaci govore o ranjivosti Srbije na vrućine

Mnogo radnika na otvorenom, porast toplotnog stresa kod dece: Šta novi podaci govore o ranjivosti Srbije na vrućine

Euronews pre 5 minuta
Po tri evra na svaki proizvod sa Temua, AliExpressa i drugih platformi iz trećih zemalja: Od danas u EU nova taksa

Po tri evra na svaki proizvod sa Temua, AliExpressa i drugih platformi iz trećih zemalja: Od danas u EU nova taksa

N1 Info pre 5 minuta