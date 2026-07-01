Zemljotres u moru kod Krita

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Zemljotres u moru kod Krita

Zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u sredu, 1. jula 2026. godine u 18 časova, na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.18 i dužine 24.07 u moru nedaleko od jućne ovale ostrva. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)
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