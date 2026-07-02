Poketino: "Nije bio crveni karton" VIDEO

B92 pre 1 sat
Poketino: "Nije bio crveni karton" VIDEO

Selektor SAD Maurisio Poketino bio je vidno nezadovoljan zbog crvenog kartona Baloguna.

Gorele su društvene mreže zbog toga, pre svega se upoređivala situacija kada zbog istog starta Lionel Mesi uopšte nije bio sankcionisan. Svoje mišljenje izneo je i Poketino. "Za mene – to nije crveni karton. To su normalne situacije koje se dešavaju u fudbalu, i niko ih ne radi namerno. Zato mislim da Balogun nije zaslužio da bude isključen", uputio je selektor SAD-a kritiku na račun sudije Rafaela Klausa i nastavio: "Moramo da vidimo da li može da se uloži žalba.
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