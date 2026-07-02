Studijske posete Ekspu uz dozvolu roditelja

Ministarstvo prosvete uputilo je danas osnovnim i srednjim školama u Srbiji Stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu, u kojem se navodi da studijske posete nisu zamena za ekskurzije niti nastavu u prirodi, već dopuna nastavnom procesu i naglašava da učešće u studijskim posetama nije obavezno. U stručnom uputstvu školama se daju smernice za organizaciju studijskih poseta, koje će biti