Šok izjava Zelenskog - nova provokacija za Putina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao da premaši proizvodne kapacitete Rusije.

On je najavio dodatna ulaganja u razvoj vojne industrije i intenziviranje razgovora sa partnerima o finansiranju proizvodnje i isporukama sistema protivvazdušne odbrane. Zelenski je, nakon sednice Štaba vrhovnog komandanta, saopštio da je najveći deo sastanka bio posvećen jačanju kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije. "Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu