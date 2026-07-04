U Beranama uhapšen državljanin Srbije

N. L. (38) će biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, radi određivanja ekstradicionog pritvora, piše portal Vijesti. Policija je u Beranama uhapsila državljanina Srbije N. L. (38), kojeg potražuje NCB Interpol Beograd, pišu Vijesti. Kako je saopšteno iz Uprave policije NCB Interpol Beograd je raspisao međunarodnu poternicu za N. L. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se pred nadležnim sudom u Srbiji protiv njega vodi,