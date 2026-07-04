Skaloni se poklonio protivniku: "Pokazali su..."

Nova pre 25 minuta
Skaloni se poklonio protivniku: "Pokazali su..."

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da njegova ekipa nikada ne odustaje, posle pobede nad Zelenortskim Ostrvima posle produžetaka i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva.

"Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno. Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, danas su Zelenortska Ostrva pokazala da su odlična ekipa", rekao je Skaloni za FIFA. Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se danas u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2,
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