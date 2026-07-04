Mesi: Delovali smo nepovezano

Radio sto plus pre 4 sati
Mesi: Delovali smo nepovezano
“Mislim da nismo dobro vršili pritisak. Naše linije su u pojedinim trenucima bile previše razvučene. Kada bismo krenuli u presing iz zone zadnjeg veznog reda, rastojanje do štopera bilo je preveliko, pa smo delovali nepovezano. Zbog toga su uvek imali igrača viška jer nismo uspevali da ih ispratimo čovek na čoveka. Zato su lako držali posed i terali nas da trčimo, pošto nismo uspevali da izvršimo kvalitetan presing”, rekao je Mesi za sajt Međunarodne fudbalske
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Afrička selekcija je završila bajkovito učešće na Mundijalu: Argentina posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva za…

Afrička selekcija je završila bajkovito učešće na Mundijalu: Argentina posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva za plasman u osminu finala

Danas pre 1 sat
Svetski šampion drhtao pred Zelenortskim Ostrvima - Argentina posle drame i produžetaka prošla dalje

Svetski šampion drhtao pred Zelenortskim Ostrvima - Argentina posle drame i produžetaka prošla dalje

RTS pre 2 sata
Bubista ponosan na svoje igrače: Dostojno predstavljamo našu zemlju

Bubista ponosan na svoje igrače: Dostojno predstavljamo našu zemlju

Kurir pre 3 sata
Selektor Skaloni: Ovo je Argentina... Ako to ne razumeš, teško je...

Selektor Skaloni: Ovo je Argentina... Ako to ne razumeš, teško je...

Kurir pre 3 sata
Australijanci nisu razočarani posle eliminacije: Mabil ponosan na postignuto na SP

Australijanci nisu razočarani posle eliminacije: Mabil ponosan na postignuto na SP

Kurir pre 4 sati
Mesi samokritičan: Delovali smo nepovezano, terali su nas da trčimo

Mesi samokritičan: Delovali smo nepovezano, terali su nas da trčimo

Kurir pre 4 sati
Selektor Argentine: Nama ništa ne dolazi lako, ali nikad ne odustajemo

Selektor Argentine: Nama ništa ne dolazi lako, ali nikad ne odustajemo

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

(Foto/Video) Argentina posle drame i produžetaka savladala Zelenortska ostrva - i Kolumbija u osmini finala SP

(Foto/Video) Argentina posle drame i produžetaka savladala Zelenortska ostrva - i Kolumbija u osmini finala SP

Newsmax Balkans pre 1 minut
Jedan gol spasa za Kolumbijce: Pobedili Ganu i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva

Jedan gol spasa za Kolumbijce: Pobedili Ganu i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva

Dnevnik pre 1 minut
Tragičari dana: Još će se čekati na pobedu u eliminacijama

Tragičari dana: Još će se čekati na pobedu u eliminacijama

Sport klub pre 1 minut
Nestvarni Mesi na jednom meču oborio osam rekorda, neki deluje nemoguće: Sada mu je ostalo da ispuni samo jedan san

Nestvarni Mesi na jednom meču oborio osam rekorda, neki deluje nemoguće: Sada mu je ostalo da ispuni samo jedan san

Nova pre 1 minut
Svi parovi i kompletan raspored osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Svi parovi i kompletan raspored osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Euronews pre 1 minut