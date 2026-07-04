Mesi: Delovali smo nepovezano

“Mislim da nismo dobro vršili pritisak. Naše linije su u pojedinim trenucima bile previše razvučene. Kada bismo krenuli u presing iz zone zadnjeg veznog reda, rastojanje do štopera bilo je preveliko, pa smo delovali nepovezano. Zbog toga su uvek imali igrača viška jer nismo uspevali da ih ispratimo čovek na čoveka. Zato su lako držali posed i terali nas da trčimo, pošto nismo uspevali da izvršimo kvalitetan presing”, rekao je Mesi za sajt Međunarodne fudbalske