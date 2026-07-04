Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svetskog prvenstva (RTS 2, 19.00)

Fudbaleri Kanade i Maroka u Hjustonu od 19 časova igraju utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti i na našem portalu.

Maroko i Kanada otvoriće program osmine finala Svetskog prvenstva duelom u saveznoj državi Teksas, u kojem će afrički predstavnik pokušati da ponovi uspeh iz Katara, a domaćin turnira nastavi najbolju mundijalsku kampanju u istoriji. Ovo će biti drugi zvanični međusobni duel Maroka i Kanade na svetskim prvenstvima. Prvi je odigran u grupnoj fazi Mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Maroko slavio rezultatom 2:1. Pobednik predstojećeg susreta plasiraće se u