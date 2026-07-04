Bonga nije više košarkaš Partizana

Serbian News Media pre 7 sati
Bonga nije više košarkaš Partizana

Nemački košarkaš Isak Bonga nije više igrač Partizana, potvrdio je danas beogradski klub.

Nemački reprezentativac iskoristio je izlaznu klauzulu iz ugovora i godinu dana pre njegovog isteka napustio crno-bele. Kako je saopštio Partizan, Bonga će za prelazak u drugi evroligaški klub platiti obeštećenje od 700.000 evra. „Bonga napušta Partizan. Nakon dve sezone, reprezentativac Nemačke obavestio je klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Hvala, Izzi! Želimo ti mnogo sreće i uspeha u nastavku
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