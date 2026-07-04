Pojačanja nema, igrač plaća da ode iz Partizana: Bonga daje 700.000 evra da ode u drugog Evroligaša!

Hot sport pre 2 sata
Pojačanja nema, igrač plaća da ode iz Partizana: Bonga daje 700.000 evra da ode u drugog Evroligaša!

Zaista konfuzno leto u Humskoj! Ajzak Bonga napušta Partizan.

Posle dve sezone provedene u crno-belom dresu, reprezentativac Nemačke obavestio je klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i karijeru nastaviti u drugom evroligaškom klubu. Partizan je ostao bez jednog od najvažnijih igrača iz prethodne dve sezone. Ajzak Bonga odlučio je da aktivira izlaznu klauzulu, vrednu 700.000 evra, čime je stekao mogućnost da napusti Humsku i preseli se u novu sredinu. Nemački košarkaš je tokom boravka u Partizanu imao važnu ulogu u sistemu
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