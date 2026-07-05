Đoković za 1/4 finale i istoriju na Vimbldonu

B92 pre 21 minuta
Đoković za 1/4 finale i istoriju na Vimbldonu

Novak Đoković ove nedelje od 14.30 boriće se za plasman u četvrtfinale Vimbldona, a rival će mu biti Roman Safijulin.

Đoković će prvi izaći na Centralni teren Vimbldona, pošto su organizatori odlučili da drugu rundu za redom dobije dnevni termin i čast da otvori nedeljni program. Đoković je do osmine finala stigao pobedama nad Arturom Rinderknešom, Stefanosom Cicipasom i Jibingom Vuom dok je Safijulin nastavio odličan turnir i kao kvalifikant izborio duel sa sedmostrukim šampionom Vimbldona. Biće ovo treći duel srpskog i ruskog tenisera, Novak je slavio u sva tri okršaja, ali ovo
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