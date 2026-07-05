Đoković protiv Safijulina u osmini finala Vimbldona

RTV pre 40 minuta  |  Tanjug
Đoković protiv Safijulina u osmini finala Vimbldona

LONDON - Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra od 14.30 časova protiv Rusa Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona.

Duel Đokovića i Safijulina prvi je na Centralnom terenu, posle njih igraće Arina Sabalenka i Naomi Osaka, a zatim će na teren izaći Janik Siner i Šintaro Močizuki. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Safijulin nalazi na 132. mestu na ATP listi. Srpski i ruski teniser su odigrali tri međusobna duela u karijeri, a Đoković vodi 3:0 u pobedama.
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