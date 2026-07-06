Dačić: Srbija ima tradicionalno dobru saradnju sa Interpolom

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Dačić: Srbija ima tradicionalno dobru saradnju sa Interpolom
Srbija ima tradicionalno dobru saradnju sa Interpolom i spada među deset zemalja u svetu koja najviše koristi Interpolove baze podataka i alate, izjavio je danas u Beogradu ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na sastanku sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom. "Imajući sve to u vidu, želim samo da kažem da smo mi prošle godine razmenili oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, da je u prvih šest meseci ove godine razmenjeno oko
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