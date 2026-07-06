Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 32 stepena

NOVI SAD - U Srbiji se u ponedeljak, 6. jula, očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 18 stepeni, a najviša oko 29. Idućih sedam dana, do 13. jula, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih