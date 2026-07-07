Sutra oblačno i sa pljuskovima, temperature do 32 stepena

RTK pre 58 minuta
Sutra oblačno i sa pljuskovima, temperature do 32 stepena

U sredu, 8. jula očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.
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